Глава немецкого ХДС Мерц указал на бессмысленность остановки «Северного потока — 2»

Останавливать запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» безрассудно с экономической точки зрения. Соответствующее заявление сделал глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц

Вместе с этим он отметил, что при нормальных условиях запуск газопровода будет уже неизбежен. По словам Мерца, в случае возможной эскалации напряженности вокруг Украины «будет полностью исключено», что «Северный поток — 2» заработает. Об этом немецкий политик рассказал в интервью газете Die Welt.

«При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономический точки зрения нелепо останавливать "Северный поток — 2" — после этих огромных инвестиций (в проект)», — сообщил Мерц.

Помимо этого, ранее замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд в шутку сообщила, что было бы неплохо пустить по «Северному потоку — 2» водку вместо природного газа. Таким образом она ответила на слова журналиста Мэтью Ли, что газопровод способен прокачивать все что угодно, передает телеканал «360».

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