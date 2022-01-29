Глава немецкого ХДС Мерц указал на бессмысленность остановки «Северного потока — 2»

Глава немецкого ХДС Мерц указал на бессмысленность остановки «Северного потока — 2» Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Останавливать запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» безрассудно с экономической точки зрения. Соответствующее заявление сделал глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц

Вместе с этим он отметил, что при нормальных условиях запуск газопровода будет уже неизбежен. По словам Мерца, в случае возможной эскалации напряженности вокруг Украины «будет полностью исключено», что «Северный поток — 2» заработает. Об этом немецкий политик рассказал в интервью газете Die Welt.

«При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономический точки зрения нелепо останавливать "Северный поток — 2" — после этих огромных инвестиций (в проект)», — сообщил Мерц.

Помимо этого, ранее замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд в шутку сообщила, что было бы неплохо пустить по «Северному потоку — 2» водку вместо природного газа. Таким образом она ответила на слова журналиста Мэтью Ли, что газопровод способен прокачивать все что угодно, передает телеканал «360».

 
загрузка...
 
газовое топливо газопровод лидер хдс Мерц северный поток
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru