Глава NASA считает, что Китай может захватить Луну

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Глава NASA Билл Нельсон в интервью Bild высказал опасения относительно космической программы Китая. Так, он считает, что Китай может однажды высадиться на Луне и объявить ее своей территорией.





«Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: “Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше”», – заявил Нельсон. Он утверждал, что «космическая программа Китая является военной космической программой». «Имеет место новая гонка по исследованию Вселенной, на этот раз с Китаем», – заявил глава NASA.





«Ну и как вы считаете, что будет происходить на китайской космической станции? Они будут там учиться, как разрушать спутники, принадлежащие другим», – полагает Нельсон.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда китайский космический аппарат впервые достиг ее обратной стороны.



Китайский ровер на Луне

Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2». Он проехал по поверхности естественного спутника Земли более километра и получил множество ценной информации.