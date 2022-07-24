Глава NASA рассказал о сотрудничестве России и США в космосе на фоне украинского конфликта и о желании эксплуатировать МКС до 2030 года

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон дал интервью газете Le Journal du Dimanche, в котором затронул тему сотрудничества российского и американского космического ведомств, а также вопрос пролонгированного существования МКС – до 2030 года





«Отношения между космонавтами и астронавтами, а также [взаимоотношения] на уровне центров управления полетами в Москве и Хьюстоне очень профессиональные, иногда даже дружеские, – сказал Билл Нельсон. – Это сотрудничество восходит к 1975 году и не прекращалось даже в самый разгар холодной войны с СССР. Важно, чтобы оно продолжалось. Мы надеемся, что россияне продолжат сотрудничать до конца эксплуатации МКС в 2030 году».

По словам Нельсона, конфликт на Украине «не оказал существенного влияния» на совместную работу США и России в космосе. По его словам, «были лишь некоторые неприемлемые ремарки со стороны бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина». В то же время глава NASA напомнил, что в настоящий момент американский астронавт полетит на МКС на борту российского «Союза», а российский космонавт сейчас проходит подготовку в Хьюстоне.

Напомним, 15 июля Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмоса, его преемником стал Юрий Борисов, ранее работавший на посту вице-премьера РФ.

В апреле 2021 года Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственного проекта – Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» в конце апреля отметил, что решение о сроках окончания участия России в программе МКС уже принято, но пока не будет оглашено. По словам Рогозина, Россия, согласно своим обязательствам, за год предупредит о нем партнеров. Он уточнил, что сроки работы России на МКС определяются правительством и президентом, на данный момент РФ продолжает работу на станции до 2024 года.

Ранее Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР заявил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной. Он добавил, что для продления эксплуатации МКС до 2030 года потребуются колоссальные средства, иначе «станция развалится».