Глава NASA раскритиковал Китай за отказ предоставлять данные о полетах космических ракет

Глава НАСА Билл Нельсон подверг критике Китай за непредоставление данных о траекториях полетов ракет-носителей.





«Китай не предоставил данные о траектории полета ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5В»), которая вернулась обратно на Землю. Это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле», – написал Нельсон в Twitter. Он отметил, что возможные обломки ракет могут нести серьезные риски гибели людей и разрушения собственности.

Билл Нельсон говорит о 18-тонной ступени ракеты «Чанчжэн-5В», которая сегодня частично сгорела в атмосфере, а ее осколки упали в районе Филиппин в акватории моря Сулу. Некоторые СМИ опасались, что неконтролируемое падение ступени «Чанжэн-5Б» может представлять риск для людей и объектов, но эти опасения не оправдались.

Напомним, «Чанжэн-5Б» 24 июля вывела на орбиту лабораторный модуль «Вэньтянь» для китайской космической станции «Тяньгун».