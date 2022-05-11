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    Глава нацразведки США Хейнс: Запад не должен спровоцировать мировую войну поддержкой Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава нацразведки США Хейнс: Запад не должен спровоцировать мировую войну поддержкой Украины

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    piqsels.com

    Военная поддержка Украины со стороны западных правительств не должна стать причиной глобального конфликта, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

    Выступая на слушаниях в сенате, чиновница допустила, что Россия может посчитать «экзистенциальной угрозой» вмешательство Североатлантического альянса в ситуацию на Украине.

    «Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации третьей мировой войны», — заметила Хейнс.

    Ранее она также усомнилась в краткосрочной продуктивности российско-украинского переговорного процесса.

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