Глава нацразведки США Хейнс: Запад не должен спровоцировать мировую войну поддержкой Украины

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Военная поддержка Украины со стороны западных правительств не должна стать причиной глобального конфликта, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Выступая на слушаниях в сенате, чиновница допустила, что Россия может посчитать «экзистенциальной угрозой» вмешательство Североатлантического альянса в ситуацию на Украине.
«Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации третьей мировой войны», — заметила Хейнс.
Ранее она также усомнилась в краткосрочной продуктивности российско-украинского переговорного процесса.
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