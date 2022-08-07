Глава МВД самопровозглашенного Косово заявил о задержании журналистки Асламовой

«Министр» внутренних дел самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой. Об этом он написал в соцсетях.
Швелца указал, что на севере страны на КПП задержали российскую журналистку. По его словам, несколько стран якобы доказали, что Асламова занималась шпионажем.
Глава «МВД» не уточнил, о каких странах идет речь. Швецла предположил, что Асламова участвовала в боевых действиях на Украине, «пропагандируя оккупацию». При этом каких-либо доказательств «министр» не привел.