Глава МВД Латвии Голубева подала в отставку после требований снести памятник советским воинам

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Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, которая требовала снести памятник советским воинам-освободителям в Риге, решила уйти в отставку.
Голубева созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что премьер-министр министр Кришьянис Кариньш фактически выразил ей недоверие, подчинившись требованиям партии «Национальное объединение». Министр утверждает, что он не ознакомился с докладом МВД, сообщает Delfi.
Нацобъединение потребовало отставки главы МВД, обвинив ее в неэффективной работе сотрудников полиции 9 и 10 мая у памятника советским воинам-освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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