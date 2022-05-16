Глава МВД Латвии Голубева подала в отставку после требований снести памятник советским воинам

Голубева созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что премьер-министр министр Кришьянис Кариньш фактически выразил ей недоверие, подчинившись требованиям партии «Национальное объединение». Министр утверждает, что он не ознакомился с докладом МВД, сообщает Delfi.