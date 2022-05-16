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    Глава МВД Латвии Голубева подала в отставку после требований снести памятник советским воинам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава МВД Латвии Голубева подала в отставку после требований снести памятник советским воинам

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    Виктор Лисицын/Global Look Press

    Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, которая требовала снести памятник советским воинам-освободителям в Риге, решила уйти в отставку.

    Голубева созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что премьер-министр министр Кришьянис Кариньш фактически выразил ей недоверие, подчинившись требованиям партии «Национальное объединение». Министр утверждает, что он не ознакомился с докладом МВД, сообщает Delfi.

    Нацобъединение потребовало отставки главы МВД, обвинив ее в неэффективной работе сотрудников полиции 9 и 10 мая у памятника советским воинам-освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

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