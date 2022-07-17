Глава МВД Германии Фезер: рост цен на энергоносители в ФРГ может спровоцировать протесты

Она считает, что в митингах могут принять участие граждане, которые ранее высказывали недовольство из-за пандемии COVID-19. Министр предупредила, что популисты и экстремисты используют любой кризис для разделения общественности. Однако, по ее словам, правоохранительные органы следят за ними.