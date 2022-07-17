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Глава МВД Германии Фезер: рост цен на энергоносители в ФРГ может спровоцировать протесты

Глава МВД Германии Фезер: рост цен на энергоносители в ФРГ может спровоцировать протесты
CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Германия может столкнуться с радикальными протестами в связи с ростом цен на энергоносители. Такое мнение выразила глава МВД страны Нэнси Фезер в интервью газете Handelsblatt.

Она считает, что в митингах могут принять участие граждане, которые ранее высказывали недовольство из-за пандемии COVID-19. Министр предупредила, что популисты и экстремисты используют любой кризис для разделения общественности. Однако, по ее словам, правоохранительные органы следят за ними.

«Они хотят усугублять кризисы, чтобы получить от них прибыль», — отметила Фезер.

Ранее в минэкономики Германии заявили о невозможности пережить зиму без российского газа.

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