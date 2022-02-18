Глава МОК Бах: Валиева оказалась под психологическим давлением не по вине комитета

Международный олимпийский комитет не виноват в том, что слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой были проведены за два дня до начала соревнований. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

Комитет осознает, что из-за разбирательств спортсменка оказалась под большим психологическим давлением, однако все это произошло не по вине МОК. Ведомству лишь пришлось взять на себя ответственность, потому что проблема не была вовремя решена другими органами.

«Вы можете себе представить, если бы мы не отреагировали, и спортсменка оказалась бы под таким давлением — всем было бы известно, оппонентам, общественности, что у нее положительный результат теста. Агентство по тестированию отреагировало, WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. ред.) отреагировало, мы отреагировали, но никто не решил проблему», — рассказал Бах во время пресс-конференции.

Камиле Валиевой, как и всем остальным спортсменам, должны были обеспечить справедливые соревнования. По словам президента МОК, это было ответственностью всех причастных к Олимпиаде органов.

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