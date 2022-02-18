Глава МОК Бах указал на холодное отношение тренеров к Валиевой после неудачного проката

Тренеры российской фигуристки Камилы Валиевой встретили спортсменку с «атмосферой холода» после ее неудачного проката в произвольной программе на ОИ-2022. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Подобное отношение, признался он, произвело очень сильное впечатление. Президент комитета также выразил непонимание произошедшей ситуацией. По его мнению, после скандала с допингом к Валиевой нельзя было так относится. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения», — поделился Бах.

Глава МОК отметил, что в настоящий момент он не уверен в успешном будущем спортсменки из-за этой ситуации. Он также выразил надежду, что произошедшее за последние дни не станет для Валиевой слишком травматичным опытом.

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