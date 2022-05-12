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    Глава МО Британии Уоллес исключил вмешательство страны в прямой конфликт с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава МО Британии Уоллес исключил вмешательство страны в прямой конфликт с Россией

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    Martyn Wheatley/Keystone Press Agency / Parsons Media / Globallookpress

    Великобритания не собирается ввязываться в прямой конфликт с российской стороной из-за Украины. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес.

    По словам Уоллеса, позиция Великобритании относительно данного вопроса изначально была достаточно четкой – британская сторона не намерена вступать в конфликт с Россией из-за ситуации на Украине.

    «Я четко об этом говорил еще в начале этого конфликта, нравится это людям или нет, но Украина не является членом НАТО, и мы не будем направлять туда свои войска», – подчеркнул он.

    Союзники помогают Украине исключительно в соответствии с международным правом любой страны на самооборону, добавил Уоллес.

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