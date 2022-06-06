Глава Минздрава Мурашко назвал уровень заболеваемости COVID-19 в России высоким

Уровень заболеваемости коронавирусом в России остается высоким, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
Представитель ведомства отметил, что пандемия COVID-19 в стране не завершилась. Под наблюдением российских врачей сейчас находятся около 100 тыс. пациентов, зараженных коронавирусом или переболевших им. Среди них 2,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии.
«Полностью пандемия не отступила», — передает слова Михаила Мурашко РИА Новости.
Мишустин напомнил, что самым эффективным способом борьбы с COVID-19 остается вакцинация. Россиянам необходимо продолжать прививаться и готовиться к очередной волне заболеваемости.
Оперштаб сообщил 5 июня, что за сутки в России было выявлено более 3,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы с COVID-19 еще 837 человек. Уровень смертности также остается высоким, за последние сутки умерли еще 75 человек.