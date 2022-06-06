Глава Минздрава Мурашко назвал уровень заболеваемости COVID-19 в России высоким

Оперштаб сообщил 5 июня, что за сутки в России было выявлено более 3,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы с COVID-19 еще 837 человек. Уровень смертности также остается высоким, за последние сутки умерли еще 75 человек.