Глава Минцифры России объявил о приостановке программы по оснащению школ Wi-Fi

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России приняло решение о приостановке программы по оснащению школ Wi-Fi. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджетной политике заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Глава Минцифры России подчеркнул, что в настоящее время к Wi-Fi подключены 9 тысяч российских школ. По его словам, ведомство совместно с Минпросвещения планирует понаблюдать за практикой использования сети в учебных учреждениях и доработать данную программу.
«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем — это Wi-Fi в школах», — рассказал он.
Максут Шадаев также рассказал о планах по подключению военных комиссариатов к защищенному интернету. По его словам, все военкоматы получат доступ к сети Министерства обороны России уже в 2023 году.