Глава Минтруда сообщил о выплате в 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ ко Дню Победы

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Пожилые россияне, участвовавшие в Великой Отечественной
войне, получили ежегодное пособие ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей,
сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.
Глава ведомства обратил внимание, что Пенсионный фонд России
уже перечислил средства более 20 тысяч пожилым гражданам.
«Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную
выплату ко Дню Победы в 10 тысяч рублей», — подчеркнул Котяков.
Пенсионный эксперт Сергей Власов ранее высказал предложение,
что в скором времени пожилых россиян ждет новая индексация выплат, сообщало издание «ФедералПресс».
По его мнению, она состоится уже в мае текущего года.
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