Глава Минстроя Файзуллин оценил возможность роста стоимости жилья в России

Стоимость жилья в России, скорее всего, будет оставаться на нынешнем уровне. На рынке недвижимости в данный момент нет предпосылок для снижения или роста цен, считает глава Минстроя Ирек Файзуллин. Об этом сообщает «Лента.ру».
План по вводу жилья в эксплуатацию в 2022 году реализуется с опережением. В первом полугодии этого года было сдано 54 млн кв. м. жилья. Это больше, чем в аналогичный период 2021 года.
«Самое главное — чтобы не поднималась цена на ресурсы, на рабочую силу, и в итоге не поднималась цена в этих регионах», — заявил Файзуллин.
В некоторых регионах РФ снизилась стоимость квадратного метра жилья, однако специалисты считают, что не стоит ожидать падения цен. Цены на недвижимость зависят от объема предложения на рынке и его способности закрыть имеющийся спрос.