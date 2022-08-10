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Глава Минстроя Файзуллин оценил возможность роста стоимости жилья в России

Глава Минстроя Файзуллин оценил возможность роста стоимости жилья в России
Global look press/Federation Council of Russia/PD

Стоимость жилья в России, скорее всего, будет оставаться на нынешнем уровне. На рынке недвижимости в данный момент нет предпосылок для снижения или роста цен, считает глава Минстроя Ирек Файзуллин. Об этом сообщает «Лента.ру».

План по вводу жилья в эксплуатацию в 2022 году реализуется с опережением. В первом полугодии этого года было сдано 54 млн кв. м. жилья. Это больше, чем в аналогичный период 2021 года.

«Самое главное — чтобы не поднималась цена на ресурсы, на рабочую силу, и в итоге не поднималась цена в этих регионах», — заявил Файзуллин.

В некоторых регионах РФ снизилась стоимость квадратного метра жилья, однако специалисты считают, что не стоит ожидать падения цен. Цены на недвижимость зависят от объема предложения на рынке и его способности закрыть имеющийся спрос.

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