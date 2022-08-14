Глава минобороны Великобритании Уоллес заявил о запуске программы подготовки военнослужащих ВСУ

Ранее стало известно, что в рамках программы обучают обращению с оружием, первой помощи на передовой, ведению боевых действий, тактике патрулирования, а также праву вооруженных конфликтов. Примечательно, что Великобритания взяла на себя обеспечение обучаемых, но кроме вооружения.