Глава минобороны Великобритании Уоллес заявил о запуске программы подготовки военнослужащих ВСУ

Великобритания поспособствует восстановлению ВСУ и увеличит «масштаб сопротивления», сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.
Такое заявление он сделал, когда рассказывал о британской программе подготовки украинских бойцов. Лондон активно подготавливает солдат ВСУ на территории Великобритании. Военные стран НАТО должны обучить десять тысяч военнослужащих для армии Украины.
«Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, тогда как она защищает собственные суверенитет и право выбирать собственное будущее» — рассказал он.
Ранее стало известно, что в рамках программы обучают обращению с оружием, первой помощи на передовой, ведению боевых действий, тактике патрулирования, а также праву вооруженных конфликтов. Примечательно, что Великобритания взяла на себя обеспечение обучаемых, но кроме вооружения.