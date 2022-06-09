Глава минобороны Украины Резников: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми

Ситуация на фронте является тяжелой для Вооруженных сил Украины, армия несет значительные потери. Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников.
По его словам, ежедневные потери ВСУ только убитыми составляют около 100 человек. Что касается раненых, то травмы различной степени тяжести каждый день получают около 500 военных.
Ранее о значительных потерях украинской армии сообщали в Министерстве обороны РФ. Как передает издание Argumenti.ru, за три дня ВСУ лишились в Святогорске более 300 солдат.