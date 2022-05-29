Глава минобороны Украины Резников призвал НАТО ускорить поставки вооружения

Страны НАТО должны ускорить поставки вооружений украинской армии, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
С таким заявлением глава украинского минобороны выступил на весенней сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, которая проходит в Вильнюсе. Отмечается, что изначально она должна была проходить в Киеве, но в связи со спецоперацией России ее пришлось перенести.
«Необходимо ускорить процедуры прохождения решений до фазы приема. Решения могли бы подразделяться на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, что усилит наше взаимодействие», — отметил Резников.
Он уточнил, что ВСУ нужно получить оборонительное оружие, беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, а также противотанковые и противовоздушные комплексы. Министр добавил, что это вооружение Киеву требуется уже сейчас.