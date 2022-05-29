Глава минобороны Украины Резников призвал НАТО ускорить поставки вооружения

С таким заявлением глава украинского минобороны выступил на весенней сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, которая проходит в Вильнюсе. Отмечается, что изначально она должна была проходить в Киеве, но в связи со спецоперацией России ее пришлось перенести.