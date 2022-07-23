Глава минобороны Турции сообщил о желании провести дополнительные переговоры с Шойгу

«Через некоторое время мы проведем дополнительную встречу с (министром обороны РФ) Сергеем Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы… ожидаем, что они в кратчайшие сроки направят выбранный ими персонал в наш (координационный) центр. Как только центр начнет функционировать, общая координация операции будет производиться отсюда», — уточнил Акар.