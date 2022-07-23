Глава минобороны Турции сообщил о желании провести дополнительные переговоры с Шойгу

Дополнительные переговоры министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и главы Минобороны России Сергея Шойгу будет проведены через некоторое время. Об этом передает CNN Turk.
На встрече также будут присутствовать представители Украины. Как уточнил Акар, пока что стороны ожидают отправки персонала из Киева в координационный центр.
«Через некоторое время мы проведем дополнительную встречу с (министром обороны РФ) Сергеем Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы… ожидаем, что они в кратчайшие сроки направят выбранный ими персонал в наш (координационный) центр. Как только центр начнет функционировать, общая координация операции будет производиться отсюда», — уточнил Акар.
Ранее Украина, Россия и Турция подписали пакет документов, призванный решить проблему поставок продовольствия на мировые рынки. Соглашение предполагает снятие ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений, а также уточняет механизм вывоза зерна по Черному морю.