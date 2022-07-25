Глава минобороны Польши Блащак заявил о намерении создать сильнейшую в НАТО сухопутную армию

Польша планирует создать самую сильную сухопутную армию среди стран НАТО, которая «сможет дать отпор» России. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
Он уверен, что на данный момент Польша «находится на линии фронта».
«Кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска», — передает слова министра издание Sieci.
По мнению Блащака, армия Польши должна быть настолько сильна и многочисленна, чтобы отпугивать потенциальных противников.