Глава минобороны Польши Блащак заявил о намерении создать сильнейшую в НАТО сухопутную армию

«Кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска», — передает слова министра издание Sieci.