    В тренде

    Глава минобороны КНР призвал США не использовать Украину для «очернения» Пекина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава минобороны КНР призвал США не использовать Украину для «очернения» Пекина

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ призвал американское
    правительство прекратить использовать ситуацию на Украине для «очернения Китая».

    По информации источника, ранее в китайском военном ведомстве
    заявили, что Соединенные Штаты не должны недооценивать решимость и
    возможности КНР по защите национальных интересов.

    «Китай требует, чтобы США прекратили военные провокации на
    море и не использовали украинский вопрос, чтобы очернять Китай или угрожать
    ему», — заявили в Минобороны КНР.  

    Отметим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила,
    что Евросоюз предупредил руководство КНР о последствиях, если китайские
    власти не поддержат антироссийскую кампанию. Госдеп также пригрозил
    китайским властям последствиями в случае сотрудничества с Россией.  

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »