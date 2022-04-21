Глава минобороны КНР призвал США не использовать Украину для «очернения» Пекина

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Глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ призвал американское
правительство прекратить использовать ситуацию на Украине для «очернения Китая».
По информации источника, ранее в китайском военном ведомстве
заявили, что Соединенные Штаты не должны недооценивать решимость и
возможности КНР по защите национальных интересов.
«Китай требует, чтобы США прекратили военные провокации на
море и не использовали украинский вопрос, чтобы очернять Китай или угрожать
ему», — заявили в Минобороны КНР.
Отметим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила,
что Евросоюз предупредил руководство КНР о последствиях, если китайские
власти не поддержат антироссийскую кампанию. Госдеп также пригрозил
китайским властям последствиями в случае сотрудничества с Россией.
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