Глава минобороны Испании Роблес: Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде

Президент США Джо Байден подтвердил свое участие в предстоящем саммите НАТО. Об этом заявила глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес.
Руководитель ведомства дала интервью радиостанции Cadena Ser. По ее словам, в мероприятии примут участие Финляндия, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.
«Байден подтвердил свое присутствие», – сказала Роблес.
Мероприятие состоится в конце июня в Мадриде.
Ранее помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камиль Гран заявил, что НАТО не будет давать России гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии, если указанные страны вступят в военный блок.