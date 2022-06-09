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Глава минобороны Испании Роблес: Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде

Глава минобороны Испании Роблес: Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде
globallookpress.com / Chris Kleponis

Президент США Джо Байден подтвердил свое участие в предстоящем саммите НАТО. Об этом заявила глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес.

Руководитель ведомства дала интервью радиостанции Cadena Ser. По ее словам, в мероприятии примут участие Финляндия, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

«Байден подтвердил свое присутствие», – сказала Роблес.

Мероприятие состоится в конце июня в Мадриде.

Ранее помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камиль Гран заявил, что НАТО не будет давать России гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии, если указанные страны вступят в военный блок.

Байден испания НАТО Саммит США
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