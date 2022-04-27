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    Глава минобороны ФРГ Ламбрехт: бундесвер может задействовать лишь 150 БМП Puma из 350

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава минобороны ФРГ Ламбрехт: бундесвер может задействовать лишь 150 БМП Puma из 350

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    Минобороны Германии via www.imago-images.de/Global Look Press

    Вооруженные силы Германии могут задействовать в случае необходимости лишь меньше половины из имеющихся боевых машин пехоты Puma, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

    В ходе своего выступления глава минобороны отметила, что существует большая разница между тем, что числится у бундесвера на бумаге и тем, что есть на самом деле. В частности, она указала, что из 51 вертолета Eurocopter Tiger выполнять боевые задачи могут лишь девять.

    «К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно 150 из них», — также отметила Ламбрехт.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала крупные страны НАТО, в частности Германию, оказать дополнительную помощь Украине, передает RT.

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