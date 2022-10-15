Глава Минобороны Финляндии: НАТО, ЕС и Россия находятся на грани новой холодной войны

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Россия, Североатлантический альянс и Евросоюз находятся на грани новой холодной войны.
«Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны… Отношения между Москвой и ЕС с НАТО будут плохими еще очень долго. Конечно, нужно добиться прекращения огня, переговоров и мира. Но я не считаю, что это может произойти сейчас», — рассказал Кайкконен в беседе с французским изданием Express касательно отношений РФ с другими странами на фоне проводимой спецоперации.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.