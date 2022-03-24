Глава Минобороны Британии проговорился о планах по Черному морю

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Великобритания планирует оказать существенную поддержку Украине в военном плане.

Об этом проговорился министр обороны страны Бен Уоллес. Он прямо заявил, что Лондон собирается отправить в Черное море эскадру британских военных кораблей.

– Мы не планируем открытых атак на российские самолеты и корабли, во всяком случае сейчас. Мы окажем помощь Украине в обеспечении всем арсеналом, который способен бороться с ними, в том числе и в акватории Черного моря, — заявил Уоллес при разговоре с пранкерами, один из которых представился премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Глава Минобороны Британии напомнил, что в прошлом году эсминец HMS Defender прошел вблизи Крыма.

– Мы довольно скоро войдем в воды Черного моря, — заверил Уоллес.

Британский министр обороны общался с пранкерами, известными под именами Вован и Лексус в течение 10 минут.

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