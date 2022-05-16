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    Глава минобороны Белоруссии Хренин заявил о скором расширении состава ОДКБ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава минобороны Белоруссии Хренин заявил о скором расширении состава ОДКБ

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    MOD Russia/via Globallookpress.com

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, уже в течение нескольких ближайших лет в ее состав войдут новые государства. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    По мнению Хренина, состав Организации Договора о коллективной безопасности пополнится десятками стран после того, как ОДКБ продемонстрировала свое миролюбие и боевую готовность.

    «Я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», – подчеркнул министр.

    Ранее Хренин заявил, что на фоне выявления биологических лабораторий на Украине, в ОДКБ к концу текущего года появится новое формирование РХБ защиты.

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