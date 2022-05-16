Глава минобороны Белоруссии Хренин заявил о скором расширении состава ОДКБ

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, уже в течение нескольких ближайших лет в ее состав войдут новые государства. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
По мнению Хренина, состав Организации Договора о коллективной безопасности пополнится десятками стран после того, как ОДКБ продемонстрировала свое миролюбие и боевую готовность.
«Я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», – подчеркнул министр.
Ранее Хренин заявил, что на фоне выявления биологических лабораторий на Украине, в ОДКБ к концу текущего года появится новое формирование РХБ защиты.