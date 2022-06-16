Новости0

Глава Минфина Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada

Глава Минфина Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada
Global Look Press/Kremlin Pool

Российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Таким мнением поделился глава Министерства финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Министр заявил, что необходимо следить за спросом российских товаров, в том числе автомобилей завода «АвтоВАЗ».

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на Lada», — сообщил Силуанов.

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на ПМЭФ-2022 предложил распространить особый налоговый режим для самозанятых на лиц, занимающихся торговлей и параллельным импортом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.