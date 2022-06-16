Глава Минфина Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на ПМЭФ-2022 предложил распространить особый налоговый режим для самозанятых на лиц, занимающихся торговлей и параллельным импортом.

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на Lada», — сообщил Силуанов.

Министр заявил, что необходимо следить за спросом российских товаров, в том числе автомобилей завода «АвтоВАЗ».