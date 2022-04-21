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    Глава Минфина России призвал снимать барьеры в международной торговле

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава Минфина России призвал снимать барьеры в международной торговле

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    pixabay.com/PD

    Министр финансов
    России Антон Силуанов поучаствовал как Управляющий от РФ в МВФ в пленарном
    заседании МВФК.

    Международный валютно-финансовый комитет
    собрался на полях весенней встречи управляющих органов Международного валютного
    фонда, а также группы Всемирного банка. Встреча проходила в Вашингтоне в
    гибридном формате.

    В ходе заседания российский
    министр предложил глобальному финансовому сообществу отменять международные
    торговые барьеры. Кроме того, он напомнил, что актуальная экономическая
    ситуация — следствие санкций и дисбалансов.

    «Переживаемый нами момент — это проверка на соблюдение
    заявленных принципов многостороннего сотрудничества», — акцентировал
    внимание Силуанов.

    Как добавил глава Минфина, МВФ, в целом, признает, что
    антироссийские санкции фрагментируют международную валютно-финансовую
    инфраструктуру.

    Страны коллективного Запада начали вводить новые санкции
    против России на фоне проведения ВС РФ военной спецоперации по демилитаризации
    и денацификации Украины.

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