Глава Минфина России призвал снимать барьеры в международной торговле

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Министр финансов
России Антон Силуанов поучаствовал как Управляющий от РФ в МВФ в пленарном
заседании МВФК.
Международный валютно-финансовый комитет
собрался на полях весенней встречи управляющих органов Международного валютного
фонда, а также группы Всемирного банка. Встреча проходила в Вашингтоне в
гибридном формате.
В ходе заседания российский
министр предложил глобальному финансовому сообществу отменять международные
торговые барьеры. Кроме того, он напомнил, что актуальная экономическая
ситуация — следствие санкций и дисбалансов.
«Переживаемый нами момент — это проверка на соблюдение
заявленных принципов многостороннего сотрудничества», — акцентировал
внимание Силуанов.
Как добавил глава Минфина, МВФ, в целом, признает, что
антироссийские санкции фрагментируют международную валютно-финансовую
инфраструктуру.
Страны коллективного Запада начали вводить новые санкции
против России на фоне проведения ВС РФ военной спецоперации по демилитаризации
и денацификации Украины.