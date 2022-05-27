Глава минфина Канады предложила снять санкции с бизнеса РФ за поддержку Украины

Новое предложение европейских политиков заключается в том, чтобы бизнесмены из России «откупались» от рестрикций путем направления своих средств на поддержку Киева. Такой проект озвучила министр финансов Канады Христя Фриланд. Тему предложили для дискуссий на встрече глав финансовых ведомств «Большой семерки».