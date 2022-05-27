Глава минфина Канады предложила снять санкции с бизнеса РФ за поддержку Украины

Российские предприниматели могут получить шанс выйти из-под действия экономических ограничений, соответствующие меры прорабатывают сейчас на Западе, сообщает агентство Associated Press.
Новое предложение европейских политиков заключается в том, чтобы бизнесмены из России «откупались» от рестрикций путем направления своих средств на поддержку Киева. Такой проект озвучила министр финансов Канады Христя Фриланд. Тему предложили для дискуссий на встрече глав финансовых ведомств «Большой семерки».
Представители Украины не стали выступать против канадской идеи. Авторы инициативы считают, что таким образом Киеву может быть предоставлена дополнительная помощь, а замороженные активы бизнеса станут источником финансирования.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее объявил, что Евросоюз намеревается сформировать фонд поддержки Украины, чтобы арестованное имущество зарубежных лиц использовать для компенсаций украинцам.