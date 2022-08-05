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Глава Минэкономразвития спрогнозировал динамику российского рынка труда осенью

Глава Минэкономразвития спрогнозировал динамику российского рынка труда осенью
Global look press/permkrai.ru

Безработица в России сохраняется на рекордно низком уровне в 3,9% уже второй месяц подряд, передает «ФедералПресс». Однако ситуация может поменяться осенью, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Осенью, думаю, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», — сказал он.

Чиновник добавил, что наиболее уверенно себя чувствуют организации, направленные на удовлетворение внутреннего спроса. При этом ситуация в действительности оказалась лучше, чем ожидали эксперты.

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