Глава Минэкономразвития спрогнозировал динамику российского рынка труда осенью

Безработица в России сохраняется на рекордно низком уровне в 3,9% уже второй месяц подряд, передает «ФедералПресс». Однако ситуация может поменяться осенью, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Осенью, думаю, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», — сказал он.
Чиновник добавил, что наиболее уверенно себя чувствуют организации, направленные на удовлетворение внутреннего спроса. При этом ситуация в действительности оказалась лучше, чем ожидали эксперты.