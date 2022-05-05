Глава минэкономики ФРГ спрогнозировал возможный дефицит бензина в стране из-за санкций

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Германия может столкнуться с дефицитом бензина из-за санкционных ограничений в отношении российского топлива. Такое мнение высказал министр экономики страны Роберт Хабек в эфире RTL Direkt.
Глава ведомства предрек нехватку бензина на востоке Германии. По словам Хабека, данный регион зависит от НПЗ в городе Шведт, активно полагающегося на российские энергетические ресурсы.
«Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина. Этого нельзя исключать. Конечно, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло», — добавил министр.
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не намерены менять свою стратегию в отношении России и Украины ко Дню Победы. По его словам, Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев, а также оказывать давление на Москву, передает RT.