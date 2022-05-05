    В тренде

    Глава минэкономики ФРГ спрогнозировал возможный дефицит бензина в стране из-за санкций

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава минэкономики ФРГ спрогнозировал возможный дефицит бензина в стране из-за санкций

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Германия может столкнуться с дефицитом бензина из-за санкционных ограничений в отношении российского топлива. Такое мнение высказал министр экономики страны Роберт Хабек в эфире RTL Direkt.

    Глава ведомства предрек нехватку бензина на востоке Германии. По словам Хабека, данный регион зависит от НПЗ в городе Шведт, активно полагающегося на российские энергетические ресурсы.  

    «Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина. Этого нельзя исключать. Конечно, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло», — добавил министр.

    Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не намерены менять свою стратегию в отношении России и Украины ко Дню Победы. По его словам, Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев, а также оказывать давление на Москву, передает RT.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »