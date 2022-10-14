Глава МИД Японии признался, что продвигал антироссойскую резолюцию в ООН

Глава японской дипломатии отметил, что число стран, поддерживающих антироссийские резолюции, не изменилось. Ёсимаса Хаяси заявил, что были такие, «кто в марте воздержался, а сейчас голосовал за, но были и те, кто в марте голосовал за, а сейчас воздержался».