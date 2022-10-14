Глава МИД Японии признался, что продвигал антироссойскую резолюцию в ООН

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси признался, что лично беседовал с представителями других стран, чтобы склонить их к поддержке антироссийской резолюции в Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
Генеральная ассамблея ООН рассматривала резолюцию с осуждением референдумов в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях. Глава японской дипломатии заявил, что продвигал антироссийское решение.
В результате голосования 143 страны ООН поддержали резолюцию, 35 государств воздержались. Против проголосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа.
«Япония, включая и меня на моем уровне, провела большую работу среди многих стран, чтобы хоть на одну страну больше поддержало эту резолюцию. Мы приветствуем то, что за нее проголосовали 143 страны», — сказал Хаяси заявил на пресс-конференции в Токио.
Глава японской дипломатии отметил, что число стран, поддерживающих антироссийские резолюции, не изменилось. Ёсимаса Хаяси заявил, что были такие, «кто в марте воздержался, а сейчас голосовал за, но были и те, кто в марте голосовал за, а сейчас воздержался».