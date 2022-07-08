Глава МИД Японии Хаяси отказался от званого ужина с коллегами по G20 из-за Лаврова

Совещание руководителей МИД государств – членов G20 стартовало 7 июля. Оно проходит на индонезийском острове Бали. По информации телеканала RT, Лавров во время встречи провел несколько двусторонних контактов. В частности, он обсудил с китайским коллегой Ван И ситуацию на Украине и действия Запада.