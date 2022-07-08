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Глава МИД Японии Хаяси отказался от званого ужина с коллегами по G20 из-за Лаврова

Глава МИД Японии Хаяси отказался от званого ужина с коллегами по G20 из-за Лаврова
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси решил не участвовать в званом ужине в рамках встречи глав внешнеполитических ведомства стран «Большой двадцатки». Об этом пишет Kyodo.

По информации агентства, глава японского МИД посчитал свое участие неуместным. Он объяснил это возможным появлением на ужине министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Совещание руководителей МИД государств – членов G20 стартовало 7 июля. Оно проходит на индонезийском острове Бали. По информации телеканала RT, Лавров во время встречи провел несколько двусторонних контактов. В частности, он обсудил с китайским коллегой Ван И ситуацию на Украине и действия Запада.

g20 Лавров МИД Япония
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