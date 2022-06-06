Глава МИД Венгрии: поведение Зеленского подтверждает сведения о его «психической проблеме»
Volodymyr Zelensky/GloballookpressСпикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от «некой личной психической проблемы». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился с данным мнением. Кроме того, украинские власти общаются в неприемлемом тоне и ни разу не поблагодарили правительство Венгрии за оказанную ранее помощь, отметил он в социальных сетях. «В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь... Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены», — написал министр.Ранее стало известно, что антироссийская коалиция переживает раскол из-за обвинений со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил редактор американского издания The American Conserv..
Спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от «некой личной психической проблемы». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился с данным мнением.
Кроме того, украинские власти общаются в неприемлемом тоне и ни разу не поблагодарили правительство Венгрии за оказанную ранее помощь, отметил он в социальных сетях.
«В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь… Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены», — написал министр.
Ранее стало известно, что антироссийская коалиция переживает раскол из-за обвинений со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил редактор американского издания The American Conservative Патрик Бьюкенен.