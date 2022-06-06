Глава МИД Венгрии: поведение Зеленского подтверждает сведения о его «психической проблеме»

Volodymyr Zelensky/GloballookpressСпикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от «некой личной психической проблемы». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился с данным мнением. Кроме того, украинские власти общаются в неприемлемом тоне и ни разу не поблагодарили правительство Венгрии за оказанную ранее помощь, отметил он в социальных сетях. «В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь... Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены», — написал министр.Ранее стало известно, что антироссийская коалиция переживает раскол из-за обвинений со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил редактор американского издания The American Conserv..

Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от «некой личной психической проблемы». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился с данным мнением.

Кроме того, украинские власти общаются в неприемлемом тоне и ни разу не поблагодарили правительство Венгрии за оказанную ранее помощь, отметил он в социальных сетях.

«В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь… Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены», — написал министр.

Ранее стало известно, что антироссийская коалиция переживает раскол из-за обвинений со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил редактор американского издания The American Conservative Патрик Бьюкенен.