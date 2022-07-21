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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о начале переговоров с Россией по поставкам газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о начале переговоров с Россией по поставкам газа
globallookpress.com/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Переговоры между Россией и Венгрией о поставках газа стартовали. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Начались переговоры с вице-премьером по энергетике Александром Новаком. Несмотря на обстоятельства, мы обязаны обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии, чтобы природного газа хватило каждому венгру, каждой венгерской семье и каждому венгерскому предприятию», — отметил венгерский министр в социальных сетях.

В министерстве иностранных дел Венгрии ранее объявили, что Сийярто во время визита в Москву собирается договориться о дополнительных объемах российского газа для поставок в свою страну в размере 700 миллионов кубических метров.

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