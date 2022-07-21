Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о начале переговоров с Россией по поставкам газа

Переговоры между Россией и Венгрией о поставках газа стартовали. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Начались переговоры с вице-премьером по энергетике Александром Новаком. Несмотря на обстоятельства, мы обязаны обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии, чтобы природного газа хватило каждому венгру, каждой венгерской семье и каждому венгерскому предприятию», — отметил венгерский министр в социальных сетях.
В министерстве иностранных дел Венгрии ранее объявили, что Сийярто во время визита в Москву собирается договориться о дополнительных объемах российского газа для поставок в свою страну в размере 700 миллионов кубических метров.