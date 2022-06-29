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Глава МИД Великобритании Трасс призвала «победить» Россию на Украине

Глава МИД Великобритании Трасс призвала «победить» Россию на Украине
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила против разрешения ситуации на Украине путем переговоров. Об этом она заявила во время саммита НАТО в Мадриде.

Глава британского МИД считает, что возврат к диалогу в нынешней ситуации приведет к «дальнейшей агрессии».

«Мой главный посыл заключается в том, что сначала мы должны победить Россию, а потом вести переговоры», — сказала Трасс.

На Украине продолжается специальная военная операция. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию государства. Основной задачей Вооруженных сил РФ является защита населения Донецкой и Луганской народных республик.

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