Глава МИД Великобритании Трасс призвала «победить» Россию на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила против разрешения ситуации на Украине путем переговоров. Об этом она заявила во время саммита НАТО в Мадриде.
Глава британского МИД считает, что возврат к диалогу в нынешней ситуации приведет к «дальнейшей агрессии».
«Мой главный посыл заключается в том, что сначала мы должны победить Россию, а потом вести переговоры», — сказала Трасс.
На Украине продолжается специальная военная операция. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию государства. Основной задачей Вооруженных сил РФ является защита населения Донецкой и Луганской народных республик.