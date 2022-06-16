Глава МИД Великобритании Трасс надеется на содействие Запада в вопросе поддержки Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что западные страны должны оказать поддержку Украине в рамках переговорного процесса с Россией. Такое заявление она озвучила во время выступления в нижней палате парламента.
По мнению главы британского МИД, следует также обеспечить участие Польши и прибалтийских стран.
«На уровне G7 и НАТО мы делаем все возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты», — отметила Трасс.
Ранее о переговорах Москвы и Киева высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, украинские власти не хотят вести диалог, о чем свидетельствует отсутствие реакции на проект договора, основанного на их предложениях.