Глава МИД Украины заявил о готовности ВСУ воевать лопатами без западного оружия

Украина будет противостоять России, защищаясь лопатами, в случае, если Запад прекратит поставки вооружения ВСУ, заявил в эфире ARD украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины обратился к западным партнерам с просьбой быстрее передавать Киеву необходимое вооружение, однако его отсутствие не остановит украинскую армию.
«Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — подчеркнул украинский политик.
При этом Кулеба отметил, что в случае отсутствия поставок оружия, Украина может проиграть по многим позициям, а также будут неоправданные жертвы.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.