Глава МИД Украины после приказа Путина обратился к Западу со срочной просьбой

Речь идет об указе Путина, согласно которому жители Донбасса и Украины могут в ускоренном порядке получить гражданство России.

Министр призвал Запад срочно поставить на Украину тяжелое оружие, а также ввести новый пакет санкций.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Запад поставить тяжелое вооружение после указа президента Владимира Путина об упрощении порядка выдачи гражданства жителям Донбасса. Обращение министра опубликовано на сайте украинского ведомства.