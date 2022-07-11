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Глава МИД Украины после приказа Путина обратился к Западу со срочной просьбой

Глава МИД Украины после приказа Путина обратился к Западу со срочной просьбой
globallookpress/Yuliia Ovsyannikova

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Запад поставить тяжелое вооружение после указа президента Владимира Путина об упрощении порядка выдачи гражданства жителям Донбасса. Обращение министра опубликовано на сайте украинского ведомства.

«Призываю партнеров к жесткой реакции», — подчеркнул Кулеба.

Министр призвал Запад срочно поставить на Украину тяжелое оружие, а также ввести новый пакет санкций.

Речь идет об указе Путина, согласно которому жители Донбасса и Украины могут в ускоренном порядке получить гражданство России.

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RusNewsToday24
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