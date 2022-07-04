Глава МИД Украины Кулеба: Украине нужно поучиться у Польши тратить деньги Евросоюза

Если Украина вступит в Евросоюз, ей придется запрашивать крупные суммы дотаций и инвестиций на развитие страны. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его мнению, так союз сосуществует с Польшей. Варшава научилась брать европейские деньги таким образом, чтобы в итоге ей давали еще больше. Этому предстоит научиться и Киеву, отметил министр в интервью для издания «Левый берег».
Кроме того, политик добавил, что Украина обладает большой территорией, а потому средств для ее восстановления потребуется много. Для этого придется объединиться с Польшей и запустить процесс реформирования в ЕС, чтобы оба государства получили максимальную для себя выгоду.
Ранее Дмитрий Кулеба потребовал у Запада ответ на вопрос, почему Украину не берут в НАТО на фоне принятия в Альянс Финляндии и Швеции. Подробности передает RT.