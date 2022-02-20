Глава МИД Украины Кулеба рассмешил журналистов «борьбой» с камерой в прямом эфире

Глава МИД Украины Кулеба рассмешил журналистов «борьбой» с камерой в прямом эфире Новости
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог настроить видеозапись во время прямого эфира местного телеканала.

Украинские журналисты подняли на смех главу МИД страны Кулебу. Дипломат не смог настроить видеозапись и начал говорит «вверх ногами».

«Мне тут пальцем закрыли камеру», — озвучил министр.

За кадром также были слышны голоса помощников, которые пытались вместе с Кулебой устранить неисправность. Сам министр минуту решал проблему. Он менял положение камеры и крутил устройство в своих руках.

Однако ситуация ухудшилась. Глава внешнеполитического ведомства только рассмешил журналистов. Они не стали дожидаться решения проблемы и прервали Дмитрия Кулебу. Ведущие пообещали вернуться к его комментарию после устранения «борьбы» с камерой.

Ранее конфуз заметили и в эфире болгарского телеканала NOVA. Лидера США Джо Байдена представили как «президента России». Такие титры появились на экраны под его изображением.

В сюжете про ситуацию на Украине был использован фрагмент выступления американского лидера. Вместе с изображением Джо Байдена появилась ошибочная надпись, которая сообщала о нем как о «президенте России».

 
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