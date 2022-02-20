Глава МИД Украины Кулеба рассмешил журналистов «борьбой» с камерой в прямом эфире

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог настроить видеозапись во время прямого эфира местного телеканала.

Украинские журналисты подняли на смех главу МИД страны Кулебу. Дипломат не смог настроить видеозапись и начал говорит «вверх ногами».

«Мне тут пальцем закрыли камеру», — озвучил министр.

За кадром также были слышны голоса помощников, которые пытались вместе с Кулебой устранить неисправность. Сам министр минуту решал проблему. Он менял положение камеры и крутил устройство в своих руках.

Однако ситуация ухудшилась. Глава внешнеполитического ведомства только рассмешил журналистов. Они не стали дожидаться решения проблемы и прервали Дмитрия Кулебу. Ведущие пообещали вернуться к его комментарию после устранения «борьбы» с камерой.

Ранее конфуз заметили и в эфире болгарского телеканала NOVA. Лидера США Джо Байдена представили как «президента России». Такие титры появились на экраны под его изображением.

В сюжете про ситуацию на Украине был использован фрагмент выступления американского лидера. Вместе с изображением Джо Байдена появилась ошибочная надпись, которая сообщала о нем как о «президенте России».

загрузка...