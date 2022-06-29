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Глава МИД Украины Кулеба признался в сохранении Киевом планов по вступлению в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба признался в сохранении Киевом планов по вступлению в НАТО
globallookpress/IMAGO/Chris Emil Janssen

Украина по-прежнему собирается присоединиться к Североатлантическому альянсу, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в беседе с французским медиа RFI.

По словам дипломата, ни о каком внеблоковом статусе не идет и речи. Кроме того, подчеркнул он, планы Киева вступить в НАТО прописаны в Основном законе Украины.

«Почему бы нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в Конституции. Кроме того, структура альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве», — ответил Кулеба на вопрос ведущего о планах Киева.

Напомним, несколько дней назад замруководителя Офиса украинского президента Игорь Жовква заявил об отказе Киева от планов по вступлению в НАТО. По его словам, ряд членов западного военного блока выступают против расширения Альянса за счет Украины, поэтому в Киеве считают дальнейшие усилия бесполезными.

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