Глава МИД Украины Кулеба признался в сохранении Киевом планов по вступлению в НАТО

Напомним, несколько дней назад замруководителя Офиса украинского президента Игорь Жовква заявил об отказе Киева от планов по вступлению в НАТО. По его словам, ряд членов западного военного блока выступают против расширения Альянса за счет Украины, поэтому в Киеве считают дальнейшие усилия бесполезными.