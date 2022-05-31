Глава МИД Турции Чавушоглу: заминированные ВСУ черноморские порты блокируют проход судов с зерном

Мины, которые установили бойцы ВСУ в украинских портах, препятствуют проходу судов с зерном в Средиземное море. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр иностранных дел отметил, что Украине необходимо очистить от мин коридор для безопасного движения продовольственных кораблей.
«Украинская сторона говорит, что может очистить за 15 дней. Но Украина не хочет прохода военных кораблей России через Одесский порт. А Россия не хочет, чтобы этот коридор использовался для снабжения Украины вооружением. Нужен механизм», — уточнил Чавушоглу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности ВМФ РФ обеспечить безопасный выход судов с зерном в Средиземное море, если Украина расчистит черноморскую акваторию от мин.