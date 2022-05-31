Глава МИД Турции Чавушоглу: заминированные ВСУ черноморские порты блокируют проход судов с зерном

«Украинская сторона говорит, что может очистить за 15 дней. Но Украина не хочет прохода военных кораблей России через Одесский порт. А Россия не хочет, чтобы этот коридор использовался для снабжения Украины вооружением. Нужен механизм», — уточнил Чавушоглу.