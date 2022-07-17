Глава МИД Сербии раскритиковал Хорватию за решение запретить Вучичу посетить Ясеновац

«Решением усташского правительства Андрея Пленковича президенту Александру Вучичу запрещено посетить Ясеновац. Александру Вучичу, внуку жертвы Ясеноваца, не позволено почтить память сотен тысяч зарезанных сербов, евреев и цыган. Президенту республики Сербии не разрешено посетить наибольшее место страдания сербов. Усташи сегодня — члены ЕС, не любят, когда им напоминают, сколько детей зарезали», — комментирует ситуацию Вулин.