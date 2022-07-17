Глава МИД Сербии раскритиковал Хорватию за решение запретить Вучичу посетить Ясеновац

Несмотря на то, что Хорватия является членом Евросоюза, власти запретили сербскому лидеру Александру Вучичу посетить концлагерь Ясеновац и почтить память сотен тысяч жертв нацистов. За это решение глава МИД Сербии Александр Вулин раскритиковал Загреб.
По мнению министра, хорватские власти продолжают оставаться нацистами-усташами, которые не принимают напоминаний о преступных деяниях времен Второй мировой войны.
«Решением усташского правительства Андрея Пленковича президенту Александру Вучичу запрещено посетить Ясеновац. Александру Вучичу, внуку жертвы Ясеноваца, не позволено почтить память сотен тысяч зарезанных сербов, евреев и цыган. Президенту республики Сербии не разрешено посетить наибольшее место страдания сербов. Усташи сегодня — члены ЕС, не любят, когда им напоминают, сколько детей зарезали», — комментирует ситуацию Вулин.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пожелал Украине всего наилучшего в ответ на угрозы от депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко на фоне поддержки Белградом Москвы.