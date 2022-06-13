Глава МИД Литвы «огорчился» стойкостью России в условиях санкций

Москва успешно противодействует западным санкциям. Этот факт вызвал разочарование у главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
Он также заметил, что Россия успешно проводит спецоперацию, чем разочаровывает Европу. Непреломляемость РФ указывает на низкие шансы «нанести ей поражение», передает Foreign Policy.
«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения», — высказался Ландсбергис.
При этом РФ способна стойко переносить санкционное давление. По мнению главы ведомства, Москва может держаться еще долго, что помещает Европу в опасную стадию геополитической реальности.