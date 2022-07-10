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Глава МИД Китая: Пекин не допустит вмешательств Вашингтона во внутреннюю политику КНР

Глава МИД Китая: Пекин не допустит вмешательств Вашингтона во внутреннюю политику КНР
Li Xin/XinHua/Globallookpress

Вашингтону пора прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеным.

По мнению китайского политика, американским властям пора прекратить клеветать на Пекин. Также он потребовал отменить односторонние санкции в отношении государственных компаний.

«Американская сторона должна прекратить распространять клевету о политической системе нашей страны, перестать очернять внутреннюю и внешнюю политику Китая», — сообщил Ван И.

Кроме того, министр КНР обвинил Белый дом в попытке развязать новую холодную войну, прикрываясь лозунгами демократии.

Блинкен ван и Запад Китай США
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