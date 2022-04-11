Глава МИД Канады Джоли сообщила об очередных санкциях против российских компаний

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Канада усиливает санкционное давление на РФ. Оттава введет
ограничения против российских компаний, сообщила глава МИД страны Мелани Джоли.
Она отметила, что рестрикции направлены на оборонную
промышленность Российской Федерации. В санкционный список, по словам министра,
попали 33 организации.
Ранее в МИД КНР заявили, что санкции Соединенных Штатов
против России провоцируют новые мировые проблемы в условиях пандемии COVID-19.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая предупредили США о риске введения новых
ограничений против России.
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