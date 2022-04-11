    В тренде

    Глава МИД Канады Джоли сообщила об очередных санкциях против российских компаний

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    pixabay.com

    Канада усиливает санкционное давление на РФ. Оттава введет
    ограничения против российских компаний, сообщила глава МИД страны Мелани Джоли.

    Она отметила, что рестрикции направлены на оборонную
    промышленность Российской Федерации. В санкционный список, по словам министра,
    попали 33 организации.

    Ранее в МИД КНР заявили, что санкции Соединенных Штатов
    против России провоцируют новые мировые проблемы в условиях пандемии COVID-19.
    Во внешнеполитическом ведомстве Китая предупредили США о риске введения новых
    ограничений против России.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »