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    Глава МИД Германии Бербок призвала принять Швецию и Финляндию в НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава МИД Германии Бербок призвала принять Швецию и Финляндию в НАТО

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    globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

    НАТО должна принять Швецию и Финляндию, если они решат вступить в военный блок. Так считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    Дипломат выступила перед неформальной встречей глав МИД стран Североатлантического альянса. Она подчеркнула: НАТО всегда будет оставаться оборонительным объединением.

    «Мы, партнеры по НАТО, ясно даем понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности», – подчеркнула Бербок.

    По ее словам, кабинет министров Германии уже подготовил все документы для быстрой ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

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