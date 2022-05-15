Глава МИД Германии Бербок призвала принять Швецию и Финляндию в НАТО

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НАТО должна принять Швецию и Финляндию, если они решат вступить в военный блок. Так считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Дипломат выступила перед неформальной встречей глав МИД стран Североатлантического альянса. Она подчеркнула: НАТО всегда будет оставаться оборонительным объединением.
«Мы, партнеры по НАТО, ясно даем понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности», – подчеркнула Бербок.
По ее словам, кабинет министров Германии уже подготовил все документы для быстрой ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.
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