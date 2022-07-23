Глава МИД Германии Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным вызовом для НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью изданию Bild прокомментировала совместную фотографию российского, турецкого и иранского лидеров.
«То, что президент Турции на этом фото — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», —подчеркнула политик, добавив, что это «просто непостижимо».
Бербок раскритиковала снимок, заявив, что это настоящий вызов для Североатлантического альянса.
Напомним, что главы России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились для переговоров в Тегеране и сделали совместную фотографию.