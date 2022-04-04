Глава МИД ФРГ Бербок сообщила о высылке 40 российских дипломатов

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Руководство Германии приняло решение о признании 40
российских дипломатов персонами нон грата. Соответствующее заявление сделала
министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Она отметила, что сотрудники дипведомства РФ объявлены
нежелательными. Они будут высланы из страны.
Ранее в Сети также появилась информация, что немецкое
внешнеполитическое ведомство намерено выслать 100 сотрудников российского
посольства. При этом МИД страны не стал комментировать эти сведения.
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