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    Глава МИД ФРГ Бербок сообщила о высылке 40 российских дипломатов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

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    globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

    Руководство Германии приняло решение о признании 40
    российских дипломатов персонами нон грата. Соответствующее заявление сделала
    министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

    Она отметила, что сотрудники дипведомства РФ объявлены
    нежелательными. Они будут высланы из страны.

    Ранее в Сети также появилась информация, что немецкое
    внешнеполитическое ведомство намерено выслать 100 сотрудников российского
    посольства. При этом МИД страны не стал комментировать эти сведения.

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